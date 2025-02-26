Менше ударів "Кинджалами": експерти з'ясували, якщо у росіян проблеми з МіГ-31К

За інформацією російських джерел, на складах залишається близько 1500 двигунів Д-30Ф6, тож у противника ще є "подушка ресурсів" для подальшого використання перехоплювачів МіГ-31.

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Після тривалої перерви 24 лютого 2025 року російські ПКС знову підняли в повітря винищувачі МіГ-31К — носії аеробалістичних ракет "Кинджал", що викликало повітряну тривогу по всій Україні. Ця подія спростовує теорію про критичну нестачу двигунів Д-30Ф6, яка раніше активно обговорювалася в соцмережах. Однак питання ресурсу цих силових установок і збереження боєздатності парку МіГ-31 залишається відкритим. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Проблема з двигунами Д-30Ф6

Автори матеріалу пишуть, що МіГ-31К, як і інші варіанти МіГ-31, оснащуються реактивними двигунами Д-30Ф6, виробництво яких було припинено ще за радянських часів. Їхній міжремонтний ресурс становить лише 300 годин, що вимагає частого технічного обслуговування і заміни запчастин.

Ще 2014 року російські військові заявляли про наявність складського запасу з 1500 таких двигунів, чого нібито мало вистачити на 20-30 років експлуатації. Однак уже в травні 2024 року компанія "ОДК-Пермские моторы" заявила про плани відновити виробництво Д-30Ф6, що вказує на вичерпання запасів.

Парк перехоплювачів МіГ-31

Що стосується чисельності літаків МіГ-31, то згідно з даними The Military Balance 2024, на початок минулого року Росія мала:

до 90 МіГ-31Б/БМ у складі ПКС РФ,

30 МіГ-31 у складі морської авіації,

до 24 МіГ-31К — носіїв "Кинджалів" (порівняно з 12 на початок 2022 року).

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При цьому у Росії залишається від 130 до 150 МіГ-31 на зберіганні, які можуть використовуватися як донори запчастин або для відновлення і повернення в стрій.

"Тобто іншими словами, росіяни на свій флот МіГ-31К і перехоплювачів МіГ-31Б/БМ мають певну "подушку ресурсів", яку цілком можуть "проїдати" ще тривалий час", — підкреслили аналітики.

Підбиваючи підсумки, експерти припустили, що противник вважає ракетне озброєння фактором раптовості та міг тимчасово зупинити використання "Кинджалів", щоб у певний момент завдати несподіваного удару за допомогою "мигів".

Раніше оглядачі зазначили, що винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31 є одним із найзагрозливіших літаків у строю авіації ПКС РФ. Загальний обсяг його виробництва з 1975 по 1994 роки склав 519 одиниць.