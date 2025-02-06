Рідкісні Су-33 авіаносця "Адмірал Кузнєцов" помічені в небі над РФ: про що це свідчить

Свого часу винищувачі Су-33 входили до складу авіагрупи єдиного російського авіаносця. Але його тривалий ремонт натякає на кадрову кризу серед льотчиків палубної авіації.

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У середу, 5 лютого, винищувачі ВПС Норвегії були підняті для перехоплення групи російських літаків, які наблизилися до повітряного простору НАТО на Крайній Півночі. Примітно, що бомбардувальники Ту-95МС летіли в супроводі двох рідкісних палубних винищувачів Су-33, які раніше входили до авіакрила авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Про що свідчить знаходження в небі цих російських винищувачів розповіли оглядачі Defense Express.

У матеріалі йдеться, що політ російських літаків, імовірно, розпочався з аеродрому "Оленя" в Мурманській області — одного з ключових пунктів базування стратегічної авіації РФ.

Особливу увагу привернула участь винищувачів Су-33. Росія має у своєму розпорядженні всього близько 17 одиниць цих літаків, які раніше входили до авіагрупи єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Політ літаків Ту-95 і Су-33 на Крайній Півночі Фото: Facebook

Наприкінці 2023 року стало відомо про виведення Су-33 на берег для формування окремого змішаного авіакорпусу Північного флоту, що підкреслило проблемний стан авіаносця, який перебуває на ремонті понад сім років.

У зв'язку з цим аналітики зазначили, що тривалий простій "Адмірала Кузнєцова" призвів до кадрової кризи серед льотчиків палубної авіації. Багато з них пішли на пенсію, а ті, що залишилися, виконують менш складні польоти з сухопутних аеродромів.

Авіаносець без льотчиків

Цікава ще одна деталь — перенавчання пілотів для виконання зльотів і посадок на авіаносець займає близько року, що істотно уповільнює відновлення авіаносної групи. А єдиний тренувальний майданчик для палубної авіації Росії знаходиться на авіабазі Саки в окупованому Криму.

Су-33 у небі поблизу Норвегії Фото: Facebook

За даними росЗМІ, ПКС РФ нібито почали підготовку льотчиків для цих літаків. Однак факти свідчать про те, що це не так, оскільки Су-33 продовжують базуватися на півночі, зокрема, і для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Це побічно підтверджує, що "Адмірал Кузнєцов" буде готовий до експлуатації ще не скоро.

"Можна зробити висновок, що російська влада продовжить пиляти гроші на ремонті "Адмірала Кузнєцова", і він не вийде з ремонту найближчий рік. А з огляду на темпи ремонту і нові проблеми, що виникають із ним, про що ми повідомляли раніше — "Кузнєцов" навряд чи вже колись вийде з ремонту", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, 28 січня два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконали тривалий патрульний політ над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. Експерти зазначили, що політ продемонстрував не тільки технічні можливості літаків Ту-160, а й його роль у стратегії ядерного стримування в Арктиці.