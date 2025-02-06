Редкие Су-33 авианосца "Адмирал Кузнецов" замечены в небе над РФ: о чем это говорит

В свое время истребители Су-33 входили в состав авиагруппы единственного российского авианосца. Но его затянувшийся ремонт намекает на кадровый кризис среди летчиков палубной авиации.

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В среду, 5 февраля, истребители ВВС Норвегии были подняты для перехвата группы российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству НАТО на Крайнем Севере. Примечательно, что бомбардировщики Ту-95МС летели в сопровождении двух редких палубных истребителей Су-33, которые ранее входили в авиакрыло авианосца "Адмирал Кузнецов". О чем свидетельствует нахождение в небе этих российских истребителей рассказали обозреватели Defense Express.

В материале говорится, что полет российских самолетов, предположительно, начался с аэродрома "Оленья" в Мурманской области — одного из ключевых пунктов базирования стратегической авиации РФ.

Особое внимание привлекло участие истребителей Су-33. Россия располагает всего около 17 единицами этих самолетов, которые ранее входили в авиагруппу единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Полет самолетов Ту-95 и Су-33 на Крайнем Севере Фото: Facebook

В конце 2023 года стало известно о выводе Су-33 на берег для формирования отдельного смешанного авиакорпуса Северного флота, что подчеркнуло проблемное состояние авианосца, который находится на ремонте более семи лет.

В связи с этим аналитики отметили, что длительный простой "Адмирала Кузнецова" привел к кадровому кризису среди летчиков палубной авиации. Многие из них ушли на пенсию, а оставшиеся выполняют менее сложные полеты с сухопутных аэродромов.

Авианосец без летчиков

Любопытна еще одна деталь — переобучение пилотов для выполнения взлетов и посадок на авианосец занимает около года, что существенно замедляет восстановление авианосной группы. А единственная тренировочная площадка для палубной авиации России находится на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

Су-33 в небе вблизи Норвегии Фото: Facebook

По данным росСМИ, ВКС РФ якобы начало подготовку летчиков для этих самолетов. Однако факты свидетельствуют о том, что это не так, поскольку Су-33 продолжают базироваться на севере, в том числе, и для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Это косвенно подтверждает, что "Адмирал Кузнецов" будет готов к эксплуатации еще не скоро.

"Можно сделать вывод, что российские власти продолжат пилить деньги на ремонте "Адмирала Кузнецова", и он не выйдет из ремонта ближайший год. А учитывая темпы ремонта и все возникающие новые проблемы с ним, о чем мы сообщали ранее — "Кузнецов" вряд ли уже когда-то выйдет из ремонта", — подытожили обозреватели.

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Напомним, 28 января два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили длительный патрульный полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Эксперты отметили, что полет продемонстрировал не только технические возможности самолетов Ту-160, но и его роль в стратегии ядерного сдерживания в Арктике.