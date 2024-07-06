Було понад 500 одиниць: скільки в Росії залишилося літаків "авіаспецназу" МіГ-31, — ЗМІ
Наявний парк винищувачів МіГ-31 ще до війни вже скоротився учетверо. Також, зазначають журналісти, літаки збиваються або зазнають пошкоджень.
Радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31 є одним із найбільш загрозливих літаків в строю ворожої авіації. Загальний обсяг його виробництва із 1975 по 1994 роки склав 519 одиниць, пише видання Defense Еxpress.
Водночас довідник The Military Balance 2023 стверджує, що до повномасштабного вторгнення у росіян було у наявності було 85 перехоплювачів МіГ-31БМ, 12 МіГ-31К та 32 МіГ-31БМ, що загалом становило 129 літаків.
Але зараз ця цифра суттєво знизилася внаслідок ударів Сил оборони України.Важливо
Утім, якщо брати показник на рівні "500 одиниць", то виходить, що за останні 30 років наявний парк МіГ-31 в розпорядженні РФ скоротився учетверо, припускають у виданні.
До того ж літаки цього типу вже не виготовляються.
Як йдеться у матеріалі, самі росіяни своєю недбалістю скорочували експлуатаційний ресурс літаків, які відносяться до "спецназу ППО". Скажімо, на аеродромі "Саваслейка" Нижньогородської області літаки типу МіГ-31 базувались ще з 1990-х років, але інфраструктуру там почали будувати лише у 2021 році, на тлі розгортання під літаки МіГ-31К 44-го авіаполку дальньої авіації ПКС РФ.
Нагадаємо, за пів року Збройні сили України уразили понад три десятки російських військових літаків.