Було понад 500 одиниць: скільки в Росії залишилося літаків "авіаспецназу" МіГ-31, — ЗМІ

Наявний парк винищувачів МіГ-31 ще до війни вже скоротився учетверо. Також, зазначають журналісти, літаки збиваються або зазнають пошкоджень.

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Радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31 є одним із найбільш загрозливих літаків в строю ворожої авіації. Загальний обсяг його виробництва із 1975 по 1994 роки склав 519 одиниць, пише видання Defense Еxpress.

Водночас довідник The Military Balance 2023 стверджує, що до повномасштабного вторгнення у росіян було у наявності було 85 перехоплювачів МіГ-31БМ, 12 МіГ-31К та 32 МіГ-31БМ, що загалом становило 129 літаків.

Але зараз ця цифра суттєво знизилася внаслідок ударів Сил оборони України.

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Утім, якщо брати показник на рівні "500 одиниць", то виходить, що за останні 30 років наявний парк МіГ-31 в розпорядженні РФ скоротився учетверо, припускають у виданні.

До того ж літаки цього типу вже не виготовляються.

Як йдеться у матеріалі, самі росіяни своєю недбалістю скорочували експлуатаційний ресурс літаків, які відносяться до "спецназу ППО". Скажімо, на аеродромі "Саваслейка" Нижньогородської області літаки типу МіГ-31 базувались ще з 1990-х років, але інфраструктуру там почали будувати лише у 2021 році, на тлі розгортання під літаки МіГ-31К 44-го авіаполку дальньої авіації ПКС РФ.

Нагадаємо, за пів року Збройні сили України уразили понад три десятки російських військових літаків.