Смертельна комбінація: чому варто побоюватися МіГ-31 з ракетами Р-37М, — експерти (фото)

Попри високі заявлені характеристики ракети Р-37М, вона має деякі недоліки в плані ураження високоманеврених цілей. Але все ж для боротьби з російськими "мігами" українським льотчикам потрібно дочекатися F-16, оснащених ракетами AIM-120 AMRAAM.

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За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення Повітряно-космічним силам РФ так і не вдалося завоювати безумовну перевагу в повітрі, про що свідчить статистика збитих російських літаків. Однак у росіян є досить небезпечна комбінація — винищувач-перехоплювач МіГ-31 і ракета Р-37М великої дальності. Про те, яку загрозу становить це озброєння, розбиралися оглядачі The Eurasian Times.

Експерти пишуть, що крім надзвукових ракет Х-47 "Кинджал", російські МіГ-31 можуть бути оснащені ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності, які становлять головну загрозу для українських ВПС. Оглядачі зазначають, що саме цим видом озброєння було збито кілька українських літаків. Однак як контрзахід можуть виступити винищувачі F-16, що оснащені ракетами AIM-120 AMRAAM. Саме тому українські льотчики сподіваються на швидке надходження американських машин, щоб протистояти російським "мігам".

Модернізований МіГ-31

Сучасний варіант МіГ-31БМ є багатоцільовим і значно модернізований. Покращення передбачають мережецентричне управління бойовими діями, новий радар із фазованою решіткою та дозаправку в польоті. Також термін служби літака було збільшено з 2 500 до 3 500 годин.

Пара російських літаків МіГ-31 Фото: topwar.ru

Перехоплювач оснащений модернізованим радаром "Заслон-М" з антеною діаметром 1,4 метра і дальністю виявлення повітряних цілей до 400 км. Новий радіолокаційний комплекс МіГ-31БМ може одночасно відстежувати 24 повітряні цілі, шість з яких можуть бути одночасно атаковані ракетами Р-33С.

Крім того, МіГ-31БМ отримав модернізовану авіоніку, систему управління HOTAS і сучасні багатофункціональні дисплеї. На літаку також було встановлено інфрачервону пошукову систему (IRST) з дальністю дії близько 56 кілометрів.

Літак оснащений двома двигунами Д-30Ф6 зі злітною тягою 15 500 кг кожен. Вони дають змогу досягти максимальної швидкості до 3 000 км/год, при цьому максимальна стеля становить 20 600 метрів.

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Машина має чотири жорстких кріплення під фюзеляжем і чотири пілони під крилами для озброєння загальною вагою 9 000 кг. МіГ-31БМ може нести:

ракети великої дальності Р-37М з дальністю понад 300 км;

ракети великої дальності Р-33С з дальністю до 160 км;

ракети середньої дальності Р-77 з дальністю до 110 км;

ракети середньої дальності Р-40РД з дальністю до 80 км;

ракети малої дальності Р-73 з дальністю до 40 км;

ракети для ураження РЛС Х-58У з дальністю до 250 км;

ракети для ураження РЛС Х-31ПК з дальністю до 250 км;

протикорабельні ракети Х-31АД із дальністю до 160 км;

кориговані авіабомби КАБ-500 із лазерним наведенням.

Перехоплювач МіГ-31БМ з повним озброєнням

Група з чотирьох МіГ-31 може вести спільну роботу по каналах зв'язку і контролювати 900-кілометровий фронт. Комбінація радарів і озброєння літака може перехоплювати крилаті ракети, що летять на малих висотах, і наносити удари по літаках у тій же фазі атаки. Аналогічним чином він може боротися з БПЛА і вертольотами. Але особливо небезпечні перехоплювачі для літаків ДРЛО, оскільки спочатку МіГ-31 створювався для висотного і високошвидкісного перехоплення.

Ракета Р-37М

Раніше ми докладно писали про переваги й недоліки російської авіаційної ракети Р-37М. Попри високі оцінки російських пропагандистів, цей вид озброєння критикують і деякі фахівці з РФ. Зокрема було зазначено, що Р-37М успадкувала від своєї попередниці Р-37 здатність вражати повітряні цілі з посередніми маневреними можливостями.

Російська ракета класу "повітря-повітря" Р-37М

Таким чином маневрений винищувач, що летить на малій або середній висоті, буде практично невразливим, якщо Р-37М буде запущено з дистанції понад 250 км. Тому ефективність цього виду озброєння проти F-16, які прибудуть в Україну, під великим питанням.

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