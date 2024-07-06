Имеющийся парк истребителей МиГ-31 еще до войны уже сократился в четыре раза. Также, отмечают журналисты, самолеты сбиваются или получают повреждения.

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Советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 является одним из самых угрожающих самолетов в строю вражеской авиации. Общий объем его производства с 1975 по 1994 годы составил 519 единиц, пишет издание Defense Ехргеѕѕ.

В то же время справочник The Military Balance 2023 утверждает, что до полномасштабного вторжения у россиян было в наличии было 85 перехватчиков МиГ-31БМ, 12 МиГ-31К и 32 МиГ-31БМ, что в целом составляло 129 самолетов.

Но сейчас эта цифра существенно снизилась в результате ударов Сил обороны Украины.

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Впрочем, если брать показатель на уровне "500 единиц", то получается, что за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился в четыре раза, предполагают в издании.

К тому же самолеты этого типа уже не изготавливаются.

Как говорится в материале, сами россияне своей халатностью сокращали эксплуатационный ресурс самолетов, которые относятся к "спецназу ПВО". Скажем, на аэродроме "Саваслейка" Нижегородской области самолеты типа МиГ-31 базировались еще с 1990-х годов, но инфраструктуру там начали строить только в 2021 году, на фоне развертывания под самолеты МиГ-31К 44-го авиаполка дальней авиации ВКС РФ.

Напомним, за полгода Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов.