Меньше ударов "Кинжалами": эксперты выяснили, если у россиян проблемы с МиГ-31К

По информации российских источников, на складах остается около 1500 двигателей Д-30Ф6, поэтому у противника еще есть "подушка ресурсов" для дальнейшего использования перехватчиков МиГ-31.

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После длительного перерыва 24 февраля 2025 года российские ВКС вновь подняли в воздух истребители МиГ-31К – носители аэробаллистических ракет "Кинжал", что вызвало воздушную тревогу по всей Украине. Это событие опровергает теорию о критической нехватке двигателей Д-30Ф6, которая ранее активно обсуждалась в соцсетях. Однако вопрос ресурса этих силовых установок и сохранения боеспособности парка МиГ-31 остается открытым. Об этом говорится в материале Defense Express.

Проблема с двигателями Д-30Ф6

Авторы материала пишут, что МиГ-31К, как и другие варианты МиГ-31, оснащаются реактивными двигателями Д-30Ф6, производство которых было прекращено еще в советское время. Их межремонтный ресурс составляет всего 300 часов, что требует частого технического обслуживания и замены запчастей.

Еще в 2014 году российские военные заявляли о наличии складского запаса из 1500 таких двигателей, чего якобы должно было хватить на 20–30 лет эксплуатации. Однако уже в мае 2024 года компания "ОДК-Пермские моторы" заявила о планах возобновить производство Д-30Ф6, что указывает на исчерпание запасов.

Парк перехватчиков МиГ-31

Что касается численности самолетов МиГ-31, то согласно данным The Military Balance 2024, на начало прошлого года Россия имела:

до 90 МиГ-31Б/БМ в составе ВКС РФ,

30 МиГ-31 в составе морской авиации,

до 24 МиГ-31К – носителей "Кинжалов" (по сравнению с 12 на начало 2022 года).

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При этом у России остается от 130 до 150 МиГ-31 на хранении, которые могут использоваться как доноры запчастей или для восстановления и возвращения в строй.

"То есть другими словами, россияне на свой флот МиГ-31К и перехватчиков МиГ-31Б/БМ имеют определенную "подушку ресурсов", которую вполне могут "проедать" еще длительное время", — подчеркнули аналитики.

Подводя итоги эксперты предположили, что противник считает ракетное вооружение фактором внезапности и мог временно остановить использование "Кинжалов", чтобы в определенный момент нанести неожиданный удар с помощью "мигов".

Ранее обозреватели отметили, что истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 является одним из самых угрожающих самолетов в строю авиации ВКС РФ. Общий объем его производства с 1975 по 1994 годы составил 519 единиц.