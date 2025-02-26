РФ пришлось бы воевать до 2108 года, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины — OSINT

По оценкам вашингтонских аналитиков, российским военным понадобится вести боевые действия еще по меньшей мере 83 года, чтобы захватить оставшиеся 80% территории Украины.

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Аналитики считают, что России нужно будет воевать еще 83 года, чтобы захватить всю Украину. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на "Институт изучения войны".

Отмечается, что российским военным понадобится вести боевые действия еще по меньшей мере 83 года, чтобы захватить оставшиеся 80% территории Украины.

Вашингтонский аналитический центр утверждает, что Россия, по-видимому, действует в Украине, исходя из предположения, что война будет продолжаться бесконечно и что ей не нужно добиваться значительных территориальных приобретений за одно наступление.

С учетом этого ISW оценил, что российским войскам понадобится воевать как минимум до 2108 года, чтобы взять под контроль всю Украину. При условии, что российские войска смогут поддерживать текущий темп продвижения и огромные потери личного состава бесконечно, что маловероятно, отмечают аналитики.

"Однако Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что Россия может переждать Украину и Запад и продолжить наступление на поле боя, пока Россия не победит Украину", — говорится в отчете.

ВС РФ на сегодня занимают около 20% территории Украины

На фоне надежд на соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной российские войска на сегодня занимают около 20% территории Украины. Представители Москвы встречались с официальными лицами США в Саудовской Аравии на прошлой неделе. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что готовятся "переговоры на уровне экспертов" между Москвой и Вашингтоном как продолжение встречи в Эр-Рияде.

После переговоров с Дональдом Трампом на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие недели.

Напомним, что войска РФ наступают со стороны Великой Новоселки. Противник вплотную приблизился к Бурлацкому, продвигаясь через посадки и перед этим взяв под контроль Новый Комар и значительную часть Новоочеретоватого.

Также сообщались подробности атаки РФ на Киевскую область, где в Крюковщине погибла семейная пара.