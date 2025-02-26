ВС РФ наступают со стороны Великой Новоселки: где продвинулись российские войска (карта)

Используя посадки для продвижения, противник вплотную приблизился к Бурлацкому, перед этим взяв под контроль Новый Комар и значительную часть Новоочереватого.

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Российские войска продолжают продвижение на север от Великой Новоселки, ежедневно наращивая давление на позиции Сил Обороны Украины. После захвата данного населенного пункта противник сосредоточился на перегруппировке и накоплении ресурсов, а теперь вновь активизировал наступательные действия на Новопавловском направлении. Об этом 25 февраля сообщил мониторинговый ресурс DeepState.

Наибольшее давление российские войска оказывают в направлении Скудного и Бурлацкого. За последнюю неделю противнику удалось полностью оккупировать Новый Комар и захватить значительную часть Новоочереватого. Также российские силы приблизились вплотную к Бурлацкому, используя посадки для продвижения, и продолжают давление на этом участке фронта.

Линия фронта на Новопавловском направлении. 18 февраля Фото: deepstatemap.live Линия фронта на Новопавловском направлении. 25 февраля Фото: deepstatemap.live

По мнению аналитиков, главной целью россиян на этом направлении остается населенный пункт Комар, через который проходит дорога к Багатырю и в целом важные логистические пути Сил Обороны в районе Андреевки.

Противник также пытается прорваться в сторону Раздольного, но на данном этапе его атаки остаются безуспешными. Однако продолжение активных боевых действий указывает на намерение ВС РФ закрепиться в захваченных районах и создать условия для дальнейшего продвижения.

Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 российских атак. Активнее всего оккупационные войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Наступление на Константинополь

Согласно картографическим данным DeepState, за прошедшую неделю подразделения ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Константинополь. Под удар противника попали позиции Сил обороны в Андреевке, севернее которой россияне пытаются расширить зону огневого контроля. Южнее Константинополя также зафиксировано продвижение неприятеля со стороны Улаклы.

Ранее сообщалось, что село Улаклы в Донецкой области практически полностью захвачено российскими войсками. По словам украинского военного журналиста Богдана Мирошникова, контратаки ВСУ не дали результата, а обстановка на этом участке фронта остается критической.