ЗС РФ наступають з боку Великої Новосілки: де просунулися російські війська (карта)

Використовуючи посадки для просування, противник впритул наблизився до Бурлацького, перед цим взявши під контроль Новий Комар і значну частину Новоочоретуватого.

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Російські війська продовжують просування на північ від Великої Новосілки, щодня нарощуючи тиск на позиції Сил Оборони України. Після захоплення цього населеного пункту противник зосередився на перегрупуванні та накопиченні ресурсів, а тепер знову активізував наступальні дії на Новопавлівському напрямку. Про це 25 лютого повідомив моніторинговий ресурс DeepState.

Найбільший тиск російські війська чинять у напрямку Скудного та Бурлацького. За останній тиждень противнику вдалося повністю окупувати Новий Комар і захопити значну частину Новоочоретуватого. Також російські сили наблизилися впритул до Бурлацького, використовуючи посадки для просування, і продовжують тиск на цій ділянці фронту.

Лінія фронту на Новопавлівському напрямку. 18 лютого Фото: deepstatemap.live Лінія фронту на Новопавлівському напрямку. 25 лютого Фото: deepstatemap.live

На думку аналітиків, головною ціллю росіян на цьому напрямку залишається населений пункт Комар, через який проходить дорога до Багатиря і загалом важливі логістичні шляхи Сил Оборони в районі Андріївки.

Противник також намагається прорватися в бік Роздольного, але на даному етапі його атаки залишаються безуспішними. Однак продовження активних бойових дій вказує на намір ЗС РФ закріпитися в захоплених районах і створити умови для подальшого просування.

Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупаційні війська намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочоретувате та Бурлацьке.

Наступ на Константинополь

Згідно з картографічними даними DeepState, за минулий тиждень підрозділи ЗС РФ просунулися в районі населеного пункту Константинополь. Під удар противника потрапили позиції Сил оборони в Андріївці, на північ від якої росіяни намагаються розширити зону вогневого контролю. Південніше Константинополя також зафіксовано просування ворога з боку Улакли.

Раніше повідомлялося, що село Улакли в Донецькій області практично повністю захоплено російськими військами. За словами українського військового журналіста Богдана Мірошникова, контратаки ЗСУ не дали результату, а обстановка на цій ділянці фронту залишається критичною.