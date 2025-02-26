РФ довелося б воювати до 2108 року, щоб захопити 80% України, що залишилися, — OSINT

За оцінками вашингтонських аналітиків, російським військовим знадобиться вести бойові дії ще щонайменше 83 роки, щоб захопити решту 80% території України.

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Аналітики вважають, що Росії потрібно буде воювати ще 83 роки, щоб захопити всю Україну. Про це повідомляє Sky News з посиланням на "Інститут вивчення війни".

Зазначається, що російським військовим знадобиться вести бойові дії ще щонайменше 83 роки, щоб захопити решту 80% території України. Вашингтонський аналітичний центр стверджує, що Росія, мабуть, діє в Україні, виходячи з припущення, що війна триватиме нескінченно і що їй не потрібно домагатися значних територіальних надбань за один наступ.

З урахуванням цього ISW оцінив, що російським військам знадобиться воювати щонайменше до 2108 року, щоб узяти під контроль всю Україну. За умови, що російські війська зможуть підтримувати поточний темп просування і величезні втрати особового складу нескінченно, що малоймовірно, зазначають аналітики.

"Однак Путін сформулював теорію перемоги, яка припускає, що Росія може перечекати Україну і Захід і продовжити наступ на полі бою, поки Росія не переможе Україну", — ідеться у звіті.

ЗС РФ на сьогодні займають близько 20% території України

На тлі надій на угоду про припинення вогню між Росією та Україною російські війська на сьогодні займають близько 20% території України. Представники Москви зустрічалися з офіційними особами США в Саудівській Аравії минулого тижня. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що готуються "переговори на рівні експертів" між Москвою і Вашингтоном як продовження зустрічі в Ер-Ріяді.

Після переговорів із Дональдом Трампом цього тижня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемир'я може бути досягнуто найближчими тижнями.

Нагадаємо, що війська РФ наступають з боку Великої Новосілки. Противник впритул наблизився до Бурлацького, просуваючись через посадки й перед цим взявши під контроль Новий Комар і значну частину Новоочеретоватого.

Також повідомлялися подробиці атаки РФ на Київську область, де в Крюківщині загинула сімейна пара.