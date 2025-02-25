Наступление остановилось: пилоты дронов ВСУ поражают линии снабжения РФ и спасают Покровск, — Forbes

Украинские бригады недавно контратаковали в нескольких километрах к югу от Покровска, отвоевав территорию вокруг деревни Лысовка и увеличив оборонительный буфер вокруг самого города.

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Российские командиры были вынуждены отводить войска от Покровска, поскольку годовое наступление застопорилось. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проукраинских аналитиков.

Сообщается, что украинские бригады недавно контратаковали в нескольких километрах к югу от Покровска, отвоевав территорию вокруг деревни Лысовка и увеличив оборонительный буфер вокруг самого города. Успешная операция последовала за аналогичной украинской контратакой в ​​начале этого месяца на западной стороне Покровска.

Динамика российского продвижения вокруг деревни Барановка, в 25 км к востоку от Покровска, все же отличается от общего спада наступательного импульса на оси между руинами Авдеевки и Покровска. Более года эта ось занимала важное место в российских военных планах.

В конце прошлого года россияне достигли пригородов города, где столкнулись с настоящей стеной украинских дронов. Сообщается, что российские источники относят российское замедление на счет возросшей концентрацией украинских сил, в частности подразделений беспилотников.

Украина произвела 2,2 миллиона FPV-дронов в прошлом году и намерена выпустить еще больше в текущем, заявил недавно украинский президент Владимир Зеленский. Россия также выпускает миллионы беспилотников, но украинские — лучшего качества, отмечают авторы публикации.

Эффективная система РЭБ ВСУ часто приземляет все, кроме лучших российских беспилотников — оптоволоконных моделей, которые не полагаются на радиочастоты. Для этого приходится находить длинные кабели, отражающиеся на солнце.

Украинские беспилотники не только изматывают передовые силы, но и летают на много километров за линией фронта, чтобы охотиться на российские грузовики со снабжением, которые едут в сторону Покровска.

Удары дронами по линии снабжения часто наносятся в одних и тех же логистических "бутылочных горлышках" ВС РФ. Транспортные средства поражаются один за другим, что накапливает груды обломков, которые мешают движению. Эти атаки "значительно усложнили логистику ВС РФ, — отметили в CIT.

В силу этого россияне переключаются на другие цели, пояснил Украинский центр оборонных стратегий.

"Российское командование… основное внимание сосредоточивает не на Покровском, а на прилегающих к нему Новопавловском и Торецком направлениях", — говорится в публикации.

Напомним, что РФ атаковала Украину крылатыми ракетами: в ряде областей прогремели взрывы.

Также сообщалось, что в Сумах из-за ночной атаки "Шахедов" поврежден жилой дом.