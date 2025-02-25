Наступ зупинився: пілоти дронів ЗСУ уражають лінії постачання РФ і рятують Покровськ, — Forbes

Українські бригади нещодавно контратакували за кілька кілометрів на південь від Покровська, відвоювавши територію навколо села Лисівка і збільшивши оборонний буфер навколо самого міста.

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Російські командири були змушені відводити війська від Покровська, оскільки річний наступ застопорився. Про це пише Forbes із посиланням на проукраїнських аналітиків.

Повідомляється, що українські бригади нещодавно контратакували за кілька кілометрів на південь від Покровська, відвоювавши територію навколо села Лисівка і збільшивши оборонний буфер навколо самого міста. Успішна операція наступила за аналогічною українською контратакою на початку цього місяця на західній стороні Покровська.

Динаміка російського просування навколо села Баранівка, за 25 км на схід від Покровська, все ж відрізняється від загального спаду наступального імпульсу на осі між руїнами Авдіївки та Покровська. Понад рік ця вісь посідала важливе місце в російських військових планах.

Наприкінці минулого року росіяни досягли передмість міста, де зіткнулися зі справжньою стіною українських дронів. Повідомляється, що російські джерела списують російське сповільнення на збільшену концентрацію українських сил, зокрема підрозділів безпілотників.

Україна виробила 2,2 мільйона FPV-дронів торік і має намір випустити ще більше цього року, заявив нещодавно український президент Володимир Зеленський. Росія також випускає мільйони безпілотників, але українські — кращої якості, зазначають автори публікації.

Ефективна система РЕБ ЗСУ часто приземляє все, крім найкращих російських безпілотників — оптоволоконних моделей, які не покладаються на радіочастоти. Для цього доводиться знаходити довгі кабелі, що відбиваються на сонці.

Українські безпілотники не тільки вимотують передові сили, а й літають на багато кілометрів за лінією фронту, щоб полювати на російські вантажівки з постачанням, які їдуть у бік Покровська.

Удари дронами по лінії постачання часто наносяться в одних і тих самих логістичних "пляшкових горлечках" ЗС РФ. Транспортні засоби уражаються один за одним, що накопичує купи уламків, які заважають руху. Ці атаки "значно ускладнили логістику ЗС РФ, — зазначили у CIT.

Через це росіяни перемикаються на інші цілі, пояснив Український центр оборонних стратегій.

"Російське командування… основну увагу зосереджує не на Покровському, а на Новопавлівському та Торецькому напрямках, які прилягають до нього", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну крилатими ракетами: у низці областей прогриміли вибухи.

Також повідомлялося, що в Сумах через нічну атаку "Шахедів" пошкоджено житловий будинок.