Россияне продвинулись в Андреевке и имели успехи возле еще одного села, — DeepState (карта)

Россияне за сутки имели успехи в Донецкой области. ВС РФ постепенно захватывают территорию вокруг Андреевки, в целом на этом направлении они имеют достаточно техники и пехоты для атак.

Related video

В Донецкой области россияне имели частичные успехи: смогли продвинуться в районе села Бурлацкое и в Андреевке. Аналитики утверждают, что ситуация здесь довольно напряженная, россияне не оставляют попыток захватить территорию возле Андреевки на этом направлении, где также направляют свои силы с северной стороны, возле села Улаклы. Об успехах вражеской армии сообщили аналитики проекта DeepState в своей ежедневной традиционной сводке ночью 27 февраля.

Село Бурлацкое в Донецкой области, возле которого ВС РФ имели успехи, расположено неподалеку от населенного пункта Новоочеретоватое, об оккупации которого аналитики сообщали в сводке вчера, 26 февраля. Соответствующие изменения вражеского продвижения в этом направлении можно увидеть на интерактивной онлайн-карте проекта DeepState.

Скриншот | ситуация возле Бурлацкого

В то же время аналитики сообщили о продвижении российской армии в Андреевке. Перед этим 26 февраля в Telegram-канале проекта сообщали о довольно сложной ситуации на этом участке фронта, отмечая, что "горячее всего" здесь на участке Андреевка-Константинополь-Улаклы.

"Наиболее горячими участками в районе Курахово является Андреевка-Константинополь-Улаклы, а в районе Великой Новоселки — после оккупации села Новоочеретоватое Скудное и Бурлацкое", — говорится в анализе ситуации на фронте за 26 февраля.

Продвижение врага в Андреевке также можно увидеть на карте проекта.

Скриншот | ситуация в Андреевке

В Генеральном штабе ВСУ сообщали 26 февраля о ситуации на упомянутых участках фронта. Там писали, что за день украинским военным удалось отбить 17 вражеских атак.

"На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, вчера, 26 февраля, стало известно о том, что россияне столкнулись с проблемами на Покровском направлении, где ВСУ удалось перехватить инициативу и замедлить продвижение врага.

Также недавно россиянам удалось оккупировать поселок Новоочеретоватое, что в Донецкой области. Также сообщалось о некоторых успехах ВС РФ в Харьковской области. Об этом Фокус узнавал 26 февраля.