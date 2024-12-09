В Румынии задержали 20 пророссийских наемников с оружием, которые готовили беспорядки

Группа забронировала гостиницы в центре румынской столицы и планировала сорвать протесты против пророссийского кандидата в президенты Калина Георгеску.

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Румынская полиция задержала 20 вооруженных пророссийских наемников, которые планировали устроить беспорядки в Бухаресте. Об этом пишет Agepres.

Полиция в Румынии задержала нескольких человек, когда они направлялись в Бухарест с оружием, мачете и ножами, для того, чтобы устроить провокации на митингах в поддержку пророссийского кандидата в президенты Румынии Калина Георгеску.

Группа забронировала гостиницы в центре румынской столицы и планировала сорвать протесты против пророссийского кандидата, который выиграл отмененный первый тур выборов.

У наемников также обнаружили список политиков и журналистов, против которых планировалось запугивание.

Правоохранительные органы допросили по меньшей мере 13 человек после того, как их автомобили остановили ночью в уезде Илфов. Согласно источникам в судебной системе, среди задержанных — лидер контингента румынских частных военных подрядчиков, воюющих в Конго Горациу Потра.

В полиции Илфова сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство.

По данным румынских СМИ, в 2011 году Потра был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания после того, как его признали виновным в создании военизированной группировки.

Митинг с участием Георгеску прошел без инцидентов.

Напомним, что 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в которых победу одержал независимый кандидат Келин Джорджеску.