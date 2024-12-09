У Румунії затримали 20 проросійських найманців зі зброєю, які готували заворушення

Група забронювала готелі в центрі румунської столиці та планувала зірвати протести проти проросійського кандидата в президенти Каліна Георгеску.

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Румунська поліція затримала 20 озброєних проросійських найманців, які планували влаштувати заворушення в Бухаресті. Про це пише Agepres.

Поліція в Румунії затримала кількох людей, коли вони прямували до Бухареста зі зброєю, мачете та ножами, для того, щоб влаштувати провокації на мітингах на підтримку проросійського кандидата в президенти Румунії Каліна Георгеску.

Група забронювала готелі в центрі румунської столиці та планувала зірвати протести проти проросійського кандидата, який виграв скасований перший тур виборів.

У найманців також виявили список політиків і журналістів, проти яких планувалося залякування.

Правоохоронні органи допитали щонайменше 13 осіб після того, як їхні автомобілі зупинили вночі в повіті Ілфов. Згідно з джерелами в судовій системі, серед затриманих — лідер контингенту румунських приватних військових підрядників, які воюють в Конго Гораціу Потра.

У поліції Ілфова повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

За даними румунських ЗМІ, у 2011 році Потра був засуджений до двох років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання після того, як його визнали винним у створенні воєнізованого угруповання.

Мітинг за участю Георгеску минув без інцидентів.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, у яких перемогу здобув незалежний кандидат Келін Джорджеску.