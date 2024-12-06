Підозрюють втручання Росії: у Румунії анулювали результати президентських виборів

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, у яких перемогу здобув незалежний кандидат Келін Джорджеску. Рішення інстанції є остаточним і не може бути оскаржене.

У п'ятницю, 6 грудня, за два дні до другого туру президентських виборів у Румунії, Конституційний суд країни скасував результати першого туру. Про це йдеться в заяві відомства.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Другий тур був призначений на 8 грудня між переможцем Келіном Джорджеску (22,94%) і Оленою Ласконі (19,17%). Наступним кандидатом у рейтингу став Марчел Чолаку (19,14%).

Як повідомила "Радіо Свобода", 4 грудня спецслужби країни опублікували документи, в яких йшлося, що на користь кандидата, який переміг у першому турі, могли вести агітацію 25 тисяч ботів, пов'язаних із Росією.

Румунські спецслужби припускають, що на цю операцію було витрачено великі суми грошей, а її масштаб і географічне розташування вказують на те, що операцію проводив "державний оператор".

Міністерство внутрішніх справ Румунії зазначило, що понад 100 впливових осіб із вісьмома мільйонами підписників були задіяні для просування Келіна Джорджеску. Крім того, як зазначалося, у кампанії Келіна Джорджеску могли бути задіяні лідери деяких кланів злочинного світу та екстремісти.

Причини зростання рейтингу кандидата

Причина масового зростання популярності Келіна Джорджеску на рівні соціальної платформи TikTok, на думку розвідувальної служби, пов'язана з дуже добре організованою рекламною кампанією, а його пости не було позначено як такі, що належать кандидату на виборах, у зв'язку з чим він здобув перевагу перед іншими.

Соціальна мережа не видалила передвиборчий контент Келіна Джорджеску і він продовжував бути доступним для громадськості в Румунії, зокрема і в день виборів. Публікації передвиборчого змісту були віднесені TikTok до розважальних і відображені без обмежень, без відповідного маркування та поза періодом виборчої кампанії. Відтак, видимість Джорджеску зросла порівняно з іншими кандидатами, чиї пости масово фільтрувалися, що експоненціально зменшувало їхню присутність в Інтернеті.

Як зазначив Конституційний Суд, виборчий процес з виборів президента Румунії буде відновлено в повному обсязі, після того, як уряд призначить нову дату.

Перемога ультраправого кандидата Джорджеску стала сенсацією. Експерти переконані, що ключовими факторами для перемоги кандидата, якого нарекли "румунським Дональдом Трампом", стали вірусні відео в TikTok із висловлюваннями політика щодо соціального становища, міжнародної політики та дій уряду.

Нагадаємо, Джорджеску заявляв, що планує ввести заборону на експорт українського зерна через територію Румунії та на подальшу військову допомогу Києву.