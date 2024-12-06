Подозревают вмешательство России: в Румынии аннулировали результаты президентских выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в которых победу одержал независимый кандидат Келин Джорджеску. Решение инстанции является окончательным и не может быть обжаловано.

В пятницу, 6 декабря, за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, Конституционный суд страны отменил результаты первого тура. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Второй тур был назначен на 8 декабря между победителем Келином Джорджеску (22,94%) и Еленой Ласкони (19,17%). Следующим кандидатом в рейтинге стал Марчел Чолаку (19,14%).

Как сообщила "Радио Свобода", 4 декабря спецслужбы страны опубликовали документы, в которых говорилось, что в пользу кандидата, победившего в первом туре, могли вести агитацию 25 тысяч ботов, связанных с Россией.

Румынские спецслужбы предполагают, что на эту операцию были потрачены большие суммы денег, а ее масштаб и географическое расположение указывают на то, что операция проводилась "государственным оператором".

Министерство внутренних дел Румынии отметило, более 100 влиятельных лиц с восемью миллионами подписчиков были задействованы для продвижения Кэлина Георгеску. Кроме того, как отмечалось, в кампании Кэлина Георгеску могли быть задействованы лидеры некоторых кланов преступного мира и экстремисты.

Причины роста рейтинга кандидата

Причина массового роста популярности Кэлина Георгеску на уровне социальной платформы TikTok, по мнению разведывательной службы, связана с очень хорошо организованной рекламной кампанией, а его посты не были помечены как принадлежащие кандидату на выборах, в связи с чем он получил преимущество перед другими.

Социальная сеть не удалила предвыборный контент Келина Джорджеску и он продолжал быть доступен общественности в Румынии, в том числе и в день выборов. Публикации предвыборного содержания были отнесены TikTok к развлекательным и отображены без ограничений, без соответствующей маркировки и вне периода избирательной кампании. Следовательно, видимость Джорджеску возросла по сравнению с другими кандидатами, чьи посты массово фильтровались, что экспоненциально уменьшало их присутствие в Интернете.

Как отметил Конституционный Суд, избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме, после того, как правительство назначит новую дату.

Победа ультраправого кандидата Джорджеску стала сенсацией. Эксперты убеждены, что ключевыми факторами для победы кандидата, которого нарекли "румынским Дональдом Трампом", стали вирусные видео в TikTok с высказываниями политика о социальном положении, международной политике и действиях правительства.

Напомним, Джорджеску заявлял, что планирует ввести запрет на экспорт украинского зерна через территорию Румынии и на дальнейшую военную помощь Киеву.