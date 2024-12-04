Экспорт зерна и военная помощь: кандидат в президенты Румынии против поддержки Украины

Победитель первого тура президентских выборов Келин Джорджеску хочет запретить транзит украинского зерна и предоставление военной помощи для Сил обороны. Он выступает за немедленное прекращение войны в Украине.

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, который победил в первом туре президентских выборов, заявил, планирует ввести запрет на экспорт украинского зерна через территорию своей страны и на дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам политика, с момента полномасштабной агрессии РФ против Украины, Бухарест помог экспортировать миллионы тонн украинского зерна через порт в городе Констанца, тренировал украинских пилотов и передал одну батарею ЗРК Patriot для нужд украинского ПВО. Но если он станет президентом, то такая поддержка со стороны Румынии прекратится.

"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ — на первом месте", — заявил Джорджеску.

Политик признается, что факт войны в Европе трудно представить, однако признается, что главным приоритетом будет вопрос завершения войны в Украине.

"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, является то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", — отметил кандидат в президенты.

Президентские выборы в Румынии — что известно

24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. По результатам ЦИК, победу в них одержал Келин Джорджеску, который набрал 22% голосов.

Победа ультраправого кандидата Джорджеску стала сенсацией на текущей гонке. Эксперты убеждены, что ключевыми факторами для победы кандидата, которого уже нарекли "румынским Дональдом Трампом", стали вирусные видео в TikTok с высказываниями политика о социальном положении, международной политике и действиях правительства Румынии.

Второй тур гонки в Румынии назначен на это воскресенье, 8 декабря. Как пишут румынские СМИ, лидерство перед вторым туром имеет Джорджеску, за которого готовы отдать голоса 57,8% опрошенных респондентов. За его оппонентку, либерала Елену Ласкони, планируют проголосовать 42,2%