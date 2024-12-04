Експорт зерна та військова допомога: кандидат у президенти Румунії проти підтримки України

Переможець першого туру президентських виборів Келін Джорджеску хоче заборонити транзит українського зерна та надання військової допомоги для Сил оборони. Він виступає за негайне припинення війни в Україні.

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, який переміг у першому турі президентських виборів, заявив, що планує запровадити заборону на експорт українського зерна через територію своєї країни та на подальшу військову допомогу Києву. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За словами політика, від початку повномасштабної агресії РФ проти України Бухарест допоміг експортувати мільйони тонн українського збіжжя через порт у місті Констанца, тренував українських пілотів і передав одну батарею ЗРК Patriot для потреб українського ППО. Але якщо він стане президентом, то така підтримка зі сторони Румунії припиниться.

"Як я міг би на це погодитися? Це неможливо. Румунія і румунський народ — на першому місці", – заявив Джорджеску.

Політик зізнається, що факт війни у Європі важко уявити, однак головним пріоритетом буде питання завершення війни в Україні.

"Неможливо уявити, що поруч із нами в центрі Європи буде війна, тому пріоритетом, безумовно, є те, що війна в Україні повинна бути негайно припинена", — зазначив кандидат у президенти.

Президентські вибори в Румунії — що відомо

24 листопада в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За результатами ЦВК, перемогу в них здобув Келін Джорджеску, який набрав 22% голосів.

Перемога ультраправого кандидата Джорджеску стала сенсацією на поточних перегонах. Експерти переконані, що ключовими факторами для перемоги кандидата, якого вже нарекли "румунським Дональдом Трампом", стали вірусні відео в TikTok із висловлюваннями політика про соціальне становище, міжнародну політику та дії уряду Румунії.

Другий тур перегонів у Румунії призначений на цю неділю, 8 грудня. Як пишуть румунські ЗМІ, лідерство перед другим туром має Джорджеску, за якого готові віддати голоси 57,8% опитаних респондентів. За його опонентку, лібералку Єлену Ласконі, готові проголосувати 42,2%