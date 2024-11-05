Бісквіт бідняка: рецепт випічки з цікавою історією

Такий бісквіт готували в Румунії в 1980-ті, коли дістати якісні та різноманітні продукти було проблемою.

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Бісквіт бідняка — це рецепт із комуністичної Румунії часів Ніколає Чаушеску, який вигадали господині, які не могли купити екзотичні делікатеси в умовах дефіциту. Але рецепт популярний досі, бо для нього і справді потрібні найпростіші інгредієнти. Рецептом бісквіта поділилися на сайті Click.

Бісквіт бідняка

Інгредієнти:

4 яйця;

200 грам цукру;

100 мл олії;

100 мл води;

1 пакетик розпушувача (10 г);

1 пакетик ванільного цукру або лимонної есенції;

1 щіпка солі;

(за бажанням) терта цедра лимона або апельсина.

Спочатку відокремте жовтки від білків. Помістіть яєчні білки у велику миску, а жовтки в меншу миску. Розігрійте духовку до 180°C, вистеліть деко пергаментом або змастіть його олією та присипте невеликою кількістю борошна. Додайте дрібку солі в яєчні білки і збивайте до піків. Поступово додавайте цукор і ванільний цукор, збивайте до утворення блискучої меренги.

В окремій мисці збиваємо жовтки з олією, яку додаємо поступово, як під час приготування майонезу. Потім додайте воду і ванільну есенцію (або терту цедру лимона й апельсина). Додайте яєчні жовтки поверх безе й акуратно перемішайте зверху вниз лопаткою.

Просійте борошно та розпушувач і поступово додайте в суміш, обережно перемішуючи лопаткою. Вилийте тісто в підготовлені форми, розрівняйте поверхню та випікайте в розігрітій до 180°С духовці 30-35 хвилин або доки корж не пройде перевірку зубочисткою (зубочистка, вставлена в центр коржа, має вийти чистою).

Після випікання вийміть із духовки і дайте охолонути у формі протягом кількох хвилин, а потім перекладіть на решітку для повного охолодження. Перед нарізанням і подачею верх можна посипати цукровою пудрою. Для додаткового смаку в тісто можна додати шматочки фруктів, родзинки або дрібні горіхи.

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