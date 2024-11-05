Бисквит бедняка: рецепт выпечки с интересной историей

Такой бисквит готовили в Румынии в 1980-е, когда достать качественные и разнообразные продукты было проблемой.

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Бисквит бедняка — это рецепт из коммунистической Румынии времен Николае Чаушеску, который придумали хозяйки, которые не могли купить экзотические деликатесы в условиях дефицита. Но рецепт популярен до сих пор, потому что для него и правда нужны самые простые ингредиенты. Рецептом бисквита поделились на сайте Click.

Бисквит бедняка

Ингредиенты:

4 яйца;

200 грамм сахара;

100 мл масла;

100 мл воды;

1 пакетик разрыхлителя (10 г);

1 пакетик ванильного сахара или лимонной эссенции;

1 щепотка соли;

(по желанию) тертая цедра лимона или апельсина.

Сначала отделите желтки от белков. Поместите яичные белки в большую миску, а желтки в меньшую миску. Разогрейте духовку до 180°C, выстелите противень пергаментом или смажьте его маслом и присыпьте небольшим количеством муки. Добавьте щепотку соли в яичные белки и взбивайте до пиков. Постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар и взбивайте до образования блестящей меренги.

В отдельной миске взбиваем желтки с маслом, которое добавляем постепенно, как при приготовлении майонеза. Затем добавьте воду и ванильную эссенцию (или тертую цедру лимона и апельсина). Добавьте яичные желтки поверх безе и аккуратно перемешайте сверху вниз лопаткой.

Просейте муку и разрыхлитель и постепенно добавьте в смесь, осторожно перемешивая лопаткой. Вылейте тесто в подготовленные формы, разровняйте поверхность и выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30-35 минут или пока корж не пройдет проверку зубочисткой (зубочистка, вставленная в центр коржа, должна выйти чистой).

После выпекания выньте из духовки и дайте остыть в форме в течение нескольких минут, а затем переложите на решетку для полного остывания. Перед нарезкой и подачей верх можно посыпать сахарной пудрой. Для дополнительного вкуса в тесто можно добавить кусочки фруктов, изюм или мелкие орехи.

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