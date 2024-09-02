Уряд Румунії погодився передати Україні ЗРК Patriot, — Reuters

За словами журналістів, на територію Румунії, яка має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників.

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Коаліційний уряд Румунії 2 вересня схвалив законопроєкт, що дозволяє передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot, і направив його до парламенту для остаточного голосування. Про це пише агентство Reuters.

Повідомляється, що це частина поставки 5 ЗРК Patriot та інших стратегічних одиниць ППО, обіцяних країнами НАТО Україні для боротьби з російським вторгненням.

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У матеріалі йдеться, що ще в червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її аналогічною системою ППО.

"Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе ухвалити рішення, яке зробить пожертвування дійсним", — заявив представник уряду Міхай Костянтин.

У законопроєкті також ідеться про те, що Бухарест надішле до США листи з пропозицією і згодою на заміну відправленої батареї. Румунія підписала угоду на 4 мільярди доларів на купівлю ЗРК Patriot ще 2017 року. Це найбільший контракт на закупівлю. Першу партію доставили 2020 року. Румунія отримала чотири системи.

Зазначається, що Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км. На її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників, коли ЗС РФ атакували українські порти поруч із кордоном по річці Дунай.

Також 30 серпня стало відомо, що армія США замовила Javelin на $1,3 млрд. Ракети Javelin входять до переважної більшості пакетів військової допомоги від США. Зокрема, останній пакет допомоги, про який оголосили 23 серпня, включав понад 10 000 систем Javelin.

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розповіли, коли і як Україна вступить до НАТО. За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Київ готовий вислухати всіх союзників, які є частиною Альянсу, однак варіант членства "частинами" не розглядається.