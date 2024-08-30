Армія США замовила Javelin на $1,3 млрд: понад 4000 з них — для ЗСУ

Ракети Javelin входять у переважну більшість пакетів військової допомоги від США. Зокрема, останній пакет допомоги, про який оголосили 23 серпня, включав понад 10 000 систем Javelin.

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Армія США замовила ракети Javelin на суму на суму 1,3 мільярда доларів США. Понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправляються в Україну. Це — найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin на сьогодні, повідомляє спільне підприємство виробників.

Виробники повідомляють, що за контрактом передбачено закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Повідомляється, що планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі", — сказав Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon.

Ракети Javelin входять у переважну більшість пакетів американської допомоги. Зокрема, останній пакет допомоги, про який було оголошено 23-го серпня, включав понад 10 000 протиброньових систем Javelin.

Перша партія ракет Javelin надійшла в Україну ще перед початком повномасштабного вторгнення і Сили оборони активно застосовували ці ракети у ближньому бою проти танкових колон ЗС РФ.

Нагадаємо, що 11 липня президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги для України. Пізніше в Пентагоні оголосили вміст останнього пакета військової допомоги для України на суму в 225 мільйонів доларів.