Армия США заказала Javelin на $1,3 млрд: более 4000 из них — для ВСУ

Ракеты Javelin входят в подавляющее большинство пакетов военной помощи от США. В частности, последний пакет помощи, о котором объявили 23 августа, включал более 10 000 систем Javelin.

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Армия США заказала ракеты Javelin на сумму на сумму на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Более 4000 ракет Javelin из этого контракта отправляются в Украину. Это — крупнейший однолетний контракт на производство Javelin на сегодня, сообщает совместное предприятие производителей.

Производители сообщают, что по контракту предусмотрена закупка систем вооружения Javelin и поддержка производства для армии США. Сообщается, что планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.

"Сейчас, как никогда, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противооружейного оружия в мире", — сказал Энди Амаро, президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon.

Ракеты Javelin входят в подавляющее большинство пакетов американской помощи. В частности, последний пакет помощи, о котором было объявлено 23-го августа, включал более 10 000 противовоздушных систем Javelin.

Первая партия ракет Javelin поступила в Украину еще перед началом полномасштабного вторжения и Силы обороны активно применяли эти ракеты в ближнем бою против танковых колонн ВС РФ.

Напомним, что 11 июля президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. Позже в Пентагоне объявили содержимое последнего пакета военной помощи для Украины на сумму в 225 миллионов долларов.