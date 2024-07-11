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Военный Фокус Российско-украинская война

Patriot, Javelin и различные боеприпасы: в Пентагоне объявили содержимое пакета помощи для Украины

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Фото: Генштаб ВСУ | Военная помощь от США

Как отметили в оборонном ведомстве, пакет военной помощи предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей, включая системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для артиллерии, ракетных систем и противотанкового оружия.

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11 июля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. Позже в Пентагоне объявили содержимое последнего пакета военной помощи для Украины на сумму в 225 миллионов долларов.

В список военной помощи вошла батарея ПВО Patriot, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, боеприпасы для стрелкового оружия и другое оборудование.

Как отметили в оборонном ведомстве, пакет военной помощи предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей, включая системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для артиллерии, ракетных систем и противотанкового оружия.

Что вошло в новый пакет военной помощи от США:

  • 1 батарея Patriot;
  • боеприпасы для передовых ЗРК NASAMS;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противоброневые комплексы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", — отметили в Пентагоне.

Напомним, что 8 июля немецкое правительство объявило новый пакет военной помощи для Украины. В него вошел третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с боеприпасами, о поставках которого заявили днями ранее.