Patriot, Bergepanzer 2 и Wisent 1: что получили ВСУ в новом пакете помощи от Германии

Общая помощь немецкого правительства уже перевалила за 6,6 млрд долларов, еще больше предусмотрено на 2024 год.

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Немецкое правительство объявило новый пакет военной помощи для Украины. Об этом говорится на сайте федерального правительства.

8 июля в Германии обновили список техники, которую получили Силы обороны. В него вошел третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с боеприпасами, о поставках которого заявили днями ранее.

Также ВСУ получили:

боеприпасы для танков Leopard 1;

2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;

9 000 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

55 000 155-мм артиллерийских снарядов;

58 000 боеприпасов калибра 40 мм;

93 000 дымовых гранат:

30 разведывательных БПЛА Vector;

200 мобильных устройств для глушения дронов (РЭБ);

10 беспилотных надводных лодок;

1 бронированная эвакуационная машина (БРЭМ) Bergepanzer 2 с запчастями;

4 бронированные машины разминирования Wisent 1;

10 бронемобилей;

2 пикапа.

БПЛА Вектор Фото: Quantum Systems

Сейчас Украина получила от немецкого государства военной помощи на примерно 6,6 млрд долларов за период между 2022 и 2023 годами. В 2024 году на помощь предусмотрено еще 7,1 млрд долларов.

Напомним, 4 июля СМИ писали, что Украина стала ключевым партнером в экспорте в Германии.

Ранее стало известно, что Испания завершила ремонт 10 танков Leopard 2A4 для ВСУ.