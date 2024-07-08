В рекордные сроки: Испания завершила ремонт десяти танков Leopard 2A4 для ВСУ

Это первая партия из 19 танков, которые готовятся к отправке в Украину. Остальные девять машин будут готовы к сентябрю текущего года.

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Испанская компания Santa Bárbara Sistemas завершила ремонт десяти танков Leopard 2A4, которые Испания поставит Украине в рамках помощи, направленной на противодействие российскому вторжению. Еще девять танков для завершения второй партии из 19 танков Leopard 2A4, обещанных Украине, будут готовы к сентябрю. Об этом 8 июля сообщили в Army Recognition.

Компания подготовила танки на своих предприятиях в Алькала-де-Гуадайра, Севилья. В прошлом году Santa Bárbara Sistemas отремонтировала первую партию из десяти единиц, которые были отправлены в Украину в два этапа — в апреле и сентябре.

Новая группа из десяти танков является частью 19 танков, обещанных испанским правительством в марте этого года. Работы по ремонту были выполнены в рекордные три месяца, и в конце июня танки Leopard уже были готовы к передаче.

Ожидается, что передача Украине произойдет в ближайшее время. Как и первая партия, эти танки прошли ряд полевых испытаний для проверки исправности их оборудования и систем.

Танки Leopard 2A4 для украинских сухопутных сил поступили из армейских казарм в Сарагосе, где они хранились в нерабочем состоянии с 2012 года. В отличие от первой партии, эти машины находились в худшем состоянии, что потребовало более тщательного технического обслуживания. Остальные девять танков из второй партии уже находятся на заводе в Алькала-де-Гуадайра и будут готовы к сентябрю.

Кратко о Leopard 2A4

Немецкий Leopard 2A4 — основной боевой танк, известный своей огневой мощью, улучшенной защитой и общей производительностью. Он вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L55, коаксиальным 7,62-мм пулеметом и зенитным 7,62-мм пулеметом, установленным на люке заряжающего. В плане защиты танк имеет стандартную многослойную броню, усиленную в передней части башни. Внутренняя часть башни оснащена противоосколочными вкладышами, что повышает безопасность экипажа из четырех человек.

При весе 62 тонны машина развивает максимальную скорость 72 км/ч и имеет запас хода 500 км. Leopard 2A4 оснащен передовыми технологиями, включая инфракрасный прибор ночного видения и систему защиты от ядерного, биологического и химического оружия (NBC), что повышает его боевые возможности.

Танк используется многими странами, включая Австрию, Канаду, Чехию, Чили, Данию, Финляндию, Германию, Грецию, Индонезию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Швейцарию, Швецию, Словакию, Испанию, Турцию и Украину.

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Напомним, в конце мая испанское правительство одобрило новый пакета вооружения для Украины. В него вошли 19 танков Leopard 2A4, зенитные ракеты для MIM-104 Patriot, средства подавления БПЛА и боеприпасы собственного производства.