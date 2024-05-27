19 танков Leopard 2A4 и ракеты для Patriot: Испания предоставит Украине рекордный пакет помощи

Испанское правительство одобрило стоимость нового пакета вооружения в прошлом месяце. По данным журналистов, о предоставлении помощи официально объявят во время пребывания президента Владимира Зеленского в Испании.

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Правительство Испании одобрило передачу Украине 19 танков Leopard 2A4 в рамках нового пакета помощи. Об этом идет речь в материале издания Reuters.

Отмечается, что передача танков анонсировалась ранее, однако их количество было неизвестно. К тому же Киев получит от Мадрида зенитные ракеты для MIM-104 Patriot, средства подавления БПЛА и боеприпасы собственного производства. Общая сумма данного пакета помощи составит 1,13 миллиарда евро.

В свою очередь журналисты El Pais, ссылаясь на собственные источники, отмечают, что 27 мая президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Мадриде. Именно во время пребывания украинского лидера в Испании и будет официально объявлено о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Его сумму СМИ уже назвали беспрецедентной для помощи испанской стороны Украине или другой стране.

Кроме того, Зеленский во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом подпишет двустороннее соглашение по безопасности, которое будет предусматривать многомиллионные контракты для испанской оборонной промышленности, потому что оружие будут производить заводы TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal или Instalaza в Испании, отмечает Expansion.

25 мая испанское издание Cadena SER сообщало, что в ближайшее время состоится визит Владимира Зеленского в Испанию, где он проведет встречу с королем Испании Филиппом VI и главой правительства страны Педро Санчесом.

Также 15 мая стало известно, что из-за существенного обострения ситуации на севере Харьковской области в результате наступления ВС РФ президент Украины Владимир Зеленский решил отменить свои визиты в Испанию и Португалию.