Владимир Зеленский полетит в Испанию для встречи королем и главой правительства, — СМИ

По словам журналистов, несколько недель назад президент Украины отменил свой визит в Испанию в связи с обострением ситуации на фронте.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Мадрид в начале следующей недели, чтобы встретиться с королем Испании Филиппом VI и председателем правительства страны Педро Санчесом. Об этом пишет издание Cadena SER со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, встреча с украинским лидером еще не включена в официальную повестку дня, однако решение о том, что она состоится уже принято. Отмечается, что Зеленский и Санчес ранее должны были подписать соглашение о безопасности между Испанией и Украиной.

Издание отметило, что несколько недель назад Зеленский отменил иностранные поездки в связи с обострением ситуации на фронте.

В материале говорится, что еще в октябре прошлого года Зеленский был в Гранаде на саммите Европейского политического сообщества в рамках испанского председательства в ЕС.

Напомним, у Зеленского ответили, при каких условиях в Украине проведут выборы президента и Рады. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что хотел бы, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй президентский срок. Он аргументировал это необходимостью завершить работу над реформами.

Также отметим, что Зеленский рассказал, какое оружие закупили в рамках платформы United24. Новыми амбассадорами платформы United24 стали актриса сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано и голливудская звезда кино Хилари Свенк.