$650 млн за два года: Зеленский рассказал, какое оружие закупили в рамках платформы United24

Новыми амбассадорами платформы United24 стали актриса сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано и голливудская звезда кино Хилари Свенк.

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За два года функционирования платформы United24 к ней присоединилось 110 стран, а общая сумма собранных средств составляет 650 миллионов долларов. На эти средства создали первый в мире флот морских дронов, а также закупили много другого оружия. Об этом во время своего выступления на саммите UNITED24 сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что добровольные взносы людей были разными: от нескольких долларов до миллионов.

По словам Зеленского, на собранные средства удалось реализовать более 100 проектов, в частности:

создать первый в мире флот морских дронов;

закупить дроны-камикадзе для украинских разведчиков;

закупить реанимобили и оборудование для больниц;

восстановить жилые дома;

построить мосты и обустроить укрытия для детей.

Президент Украины также сообщил, что на третьем году войны к платформе United24 продолжают приобщаться новые амбассадоры. В частности, ими стали актриса сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано и голливудская звезда кино Хилари Свенк.

"Вторая наша новость — стартует глобальный сбор на боевые роботизированные платформы… Возможность их применения должна стать обыденностью для наших Сил обороны", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что UNITED24 добавила Украине силы и показала, что государства также могут создавать успешные фандрейзинговые платформы, которые ориентированы и на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны.

Владимир Зеленский на саммите United24 на саммите United24 Фото: Офис президента

Отметим, что в мае 2022 года Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы в поддержку Украины United24 — онлайн-платформы для сбора средств.

За год с начала работы на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов взносов.

Напомним, 23 мая Владимир Зеленский отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки вблизи наших границ, где они расположены.

22 мая Зеленский резко раскритиковал лидера РФ Владимира Путина и заявил, что он в любом случае умрет.