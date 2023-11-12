"Все, чтобы спасать жизнь": платформа United24 за полтора года собрала полмиллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что фандрайзинговой платформе исполнилось полтора года. За это время к ней присоединились люди со всего мира, чтобы поддержать украинцев.

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Фандрайзинговой платформе UNITED24 исполнилось полтора года. За это время удалось собрать более 490 миллионов долларов в поддержку Украины от людей со всего мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, чтобы спасать жизнь. Все, чтобы поддержать наших воинов и гражданских людей. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать Украину. С момента создания онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрано более 490 млн долларов", — написал президент у себя в Telegram.

Напомним, в мае 2022 года Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы в поддержку Украины United24 — онлайн-платформа для сбора средств. За год с начала работы на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов взносов.

Среди самых масштабных сборов:

сбор на первый флот морских дронов – было собрано более 500 млн грн;

сбор "Азовсталь. Символ несгибаемости" — общий тираж браслетов из довоенной партии металла "Азовстали" составил 100 тысяч штук и был продан в 44 страны. Удалось собрать почти 300 млн грн;

сбор "Мощь. Украинская каменная" — благодаря лимитированной партии "Артемсоли" удалось собрать более 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для украинских разведчиков.

Среди послов United24 81-летняя американская актриса, певица и композитор Барбра Стрейзанд, чьи бабушка и дедушка были родом из Тернопольской области. В мае актриса показала свою вышиванку и рассказала об украинских корнях.

Ранее Фокус писал, что 14-летний Александр Згурский родом из села Новогригоровка Николаевской области стал героем видеоклипа поп-рок-группы из США Imagine Dragons — амбассадоров UNITED24. В августе подросток посетил концерт коллектива в Варшаве. Мальчик вышел на сцену с флагом Украины.

Также Фокус рассказывал, что бывший бойфренд Шакиры, 36-летний испанский футболист и защитник Жерар Пике, в августе сыграл в благотворительном матче вместе с украинскими футболистами Андреем Шевченко и Александром Зинченко.