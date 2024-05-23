$650 млн за два роки: Зеленський розповів, яку зброю закупили в межах платформи United24

Новими амбасадорами платформи United24 стали акторка серіалу "Усі жінки відьми" Алісса Мілано та голлівудська зірка кіно Гіларі Свенк.

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За два роки функціонування платформи United24 до неї долучилось 110 країн, а загальна сума зібраних коштів становить 650 мільйонів доларів. На ці кошти створили перший у світі флот морських дронів, а також закупили багато іншої зброї. Про це під час свого виступу на саміті UNITED24 повідомив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави розповів, що добровільні внески людей були різними: від кількох доларів до мільйонів.

За словами Зеленського, на зібрані кошти вдалось реалізувати понад 100 проєктів, зокрема:

створити перший у світі флот морських дронів;

закупити дрони-камікадзе для українських розвідників;

закупити реанімобілі та обладнання для лікарень;

відновити житлові будинки;

побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.

Президент України також повідомив, що на третьому році війни до платформи United24 продовжують долучатись нові амбасадори. Зокрема, ними стали акторка серіалу "Усі жінки відьми" Алісса Мілано та голлівудська зірка кіно Гіларі Свенк.

"Друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи… Можливість їх застосування повинна стати буденністю для наших Сил оборони", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що UNITED24 додала Україні сили та показала, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані й на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни.

Володимир Зеленський на саміті United24 Фото: Офіс президента

Зазначимо, що у травні 2022 року Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи на підтримку України United24 — онлайн-платформи для збору коштів.

За рік від початку роботи на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

Нагадаємо, 23 травня Володимир Зеленський зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту протиповітряної оборони та можливості знищувати пускові установки поблизу наших кордонів, де вони розташовані.

22 травня Зеленський різко розкритикував лідера РФ Володимира Путіна та заявив, що він у будь-якому випадку помре.