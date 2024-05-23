Российские удары по Харьковской области: Зеленский назвал необходимые "инструменты" для защиты (видео)

Дефицит систем ПВО и недостаточное количество дальнобойного оружия становится причиной того, Россия до сих пор может разрушать города и села Украины. Президент отметил, что украинские бойцы не имеют возможности уничтожать вражеские ракетные установки вблизи своей границы.

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В четверг, 23 мая, под ударом российских ракет и авиабомб были Харьков, Люботин и Дергачи. Весь день продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки. Одной из мишеней России стал один из крупнейших издательских комплексов в Украине. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в Украине и мире было много реакций на очередной акт российского террора. Он подчеркнул, что каждый раз, когда происходят такие удары, разрушаются города и села, уничтожаются жизни, сгорают книги и все, что бережет человечность, необходимо открыто говорить о причинах того, почему это до сих пор возможно.

"Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине — по жизни наших людей", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, абсолютное большинство мира одинаково воспринимает угрозу террора, поскольку люди всегда стремятся к надежной защите и справедливому наказанию. Он отметил, что любой народ считал бы неправильными и несправедливыми ограничения в противодействии террору.

"Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, которое действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, — я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости — решимости лидеров мира, — чтобы российский террор наконец проиграл", — настаивает Зеленский.

Напомним, 23 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову. Российские ракеты попали в типографию. Погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Уничтожена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатаются книги почти всех украинских издательств.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска также атаковали транспортную инфраструктуру и одно из подразделений коммунального предприятия.