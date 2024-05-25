Володимир Зеленський полетить до Іспанії для зустрічі з королем і головою уряду, — ЗМІ

За словами журналістів, кілька тижнів тому президент України скасував свій візит до Іспанії у зв'язку із загостренням ситуації на фронті.

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Президент України Володимир Зеленський вирушить до Мадрида на початку наступного тижня, щоб зустрітися з королем Іспанії Філіпом VI і головою уряду країни Педро Санчесом. Про це пише видання Cadena SER із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, зустріч з українським лідером ще не включено до офіційного порядку денного, однак рішення про те, що вона відбудеться, вже ухвалено. Зазначається, що Зеленський і Санчес раніше мали підписати угоду про безпеку між Іспанією та Україною.

Видання зазначило, що кілька тижнів тому Зеленський скасував іноземні поїздки у зв'язку із загостренням ситуації на фронті.

У матеріалі йдеться, що ще в жовтні минулого року Зеленський був у Гранаді на саміті Європейського політичного співтовариства в межах іспанського головування в ЄС.

Нагадаємо, у Зеленського відповіли, за яких умов в Україні проведуть вибори президента і Ради. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що хотів би, щоб Володимир Зеленський пішов на другий президентський термін. Він аргументував це необхідністю завершити роботу над реформами.

Також зазначимо, що Зеленський розповів, яку зброю закупили в межах платформи United24. Новими амбасадорами платформи United24 стали акторка серіалу "Всі жінки-відьми" Алісса Мілано та голлівудська зірка кіно Гіларі Свенк.