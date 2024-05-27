19 танків Leopard 2A4 і ракети для Patriot: Іспанія надасть Україні рекордний пакет допомоги

Іспанський уряд схвалив вартість нового пакету озброєння минулого місяця. За даними журналістів, про надання допомоги офіційно оголосять під час перебування президента Володимира Зеленського в Іспанії.

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Уряд Іспанії схвалив передачу Україні 19 танків Leopard 2A4 в межах нового пакету допомоги. Про це йдеться у матеріалі видання Reuters.

Зазначається, що передача танків анонсувалася раніше, проте їхня кількість була невідомою. До того ж Київ отримає від Мадриду зенітні ракети для MIM-104 Patriot, засоби придушення БПЛА та боєприпаси власного виробництва. Загальна сума цього пакета допомоги становитиме 1,13 мільярда євро.

Своєю чергою журналісти El Pais, посилаючись на власні джерела, зазначають, що 27 травня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Мадриді. Саме під час перебування українського лідера в Іспанії і буде офіційно оголошено про виділення нового пакету військової допомоги Києву. Його суму ЗМІ вже назвали безпрецедентною для допомоги іспанської сторони Україні чи іншій країні.

Крім того, Зеленський під час зустрічі з главою уряду Іспанії Педро Санчесом підпише двосторонню безпекову угоду, яка буде передбачати багатомільйонні контракти для іспанської оборонної промисловості, тому що зброю будуть виробляти заводи TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal або Instalaza в Іспанії, зазначає Expansion.

25 травня іспанське видання Cadena SER повідомляло, що найближчим часом відбудеться візит Володимира Зеленського до Іспанії, де він проведе зустріч із королем Іспанії Філіпом VI і головою уряду країни Педро Санчесом.

Також 15 травня стало відомо, що через суттєве загострення ситуації на півночі Харківської області внаслідок наступу ЗС РФ президент України Володимир Зеленський вирішив скасувати свої візити до Іспанії та Португалії.