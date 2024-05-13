Найближчим часом Зеленський підпише безпекову угоду зі ще однією країною, — El Pais

За даними журналістів, документ повинен забезпечити передбачуваність та стабільність військової підтримки Києва з боку Мадриду, зокрема постачань озброєння й підготовки воїнів.

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Незабаром президент України Володимир Зеленський здійснить візит до ще однієї європейської країни, аби підписати нову безпекову угоду. Мова йде про відвідини столиці Іспанії Мадриду, пише видання El Pais з посиланням на власні джерела.

Зокрема відомо, що Зеленський має підписати документ з головою уряду Іспанії Педро Санчесом.

Переговорний процес між Києвом і Мадридом стосовно підписання угоди нібито почався на початку березня. За даними видання, угода стане аналогом тієї, яку українська сторона раніше підписала з Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією та Канадою.

Автори матеріалу зазначають, що цей документ повинен забезпечити передбачуваність і стабільність у наданні Іспанією військової підтримки Україні, зокрема постачань озброєння й підготовки воїнів.

Німецьке видання Welt 11 травня повідомляло про наміри Євросоюзу не пізніше початку липня надати Україні гарантії безпеки. Журналістам стало відомо, що посли 27 держав-членів Євросоюзу нещодавно завершили процес погодження тексту документа, і його зараз обговорюють український уряд та Європейська служба зовнішніх справ.

18 квітня стало відомо про початок переговорів щодо надання Україні гарантій безпеки з боку влади США. При цьому спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі на початку травня говорив, що українська сторона поки займається уточненням своїх потреб.

Також Фокус писав про заяву президента України Володимира Зеленського, згідно з якою наявність гарантій безпеки від інших держав допомогла ЗСУ вистояти в період відсутності військової допомоги від США.