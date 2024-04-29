Доки очікували допомогу від США: договори про безпеку допомогли Україні вистояти, — Зеленський

За словами президента України, впродовж останніх пів року постачання систем ППО і деталей до них відбувалися завдяки фінансуванню, передбаченому в укладених угодах.

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Завдяки укладеним з країнами-партнерами угодами про гарантії безпеки Україна отримала суттєву допомогу впродовж останніх шести місяців. Про це президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", — сказав Зеленський.

За його словами, саме фінансування, зазначене в укладених угодах, дало можливість впродовж останніх пів року здійснювати постачання систем ППО і деталей до них.

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"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони, і скажу вам чесно, що на цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначено у 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", — підкреслив президент.

Гарантії безпеки: з якими державами Україна вже підписала угоди

Лідери країн Великої сімки у липні 2023 року повідомили про погодження декларації про гарантії безпеки для України. Станом на зараз відбулося підписання безпекових угод Києва з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Іспанією, Канадою та Італією, а також з Нідерландами, Латвією.

3 квітня десятирічна угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку була підписана Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

26 лютого 2024 року почалися переговори між Україною та Норвегією про укладення двосторонньої угоди з безпеки.

26 березня спікер естонського парламенту Рійгікогу Лаурі Хуссар повідомив про завершальний етап роботи над безпековою угодою між Естонією та Україною.

3 квітня президент відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з новим прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Серед іншого мова йшла про підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

19 січня Фокус писав про домовленість у Європейському союзі стосовно пакета гарантій безпеки для України.

25 січня стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц анонсував підписання угоди про гарантії безпеки від Німеччини для України.