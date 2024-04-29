Пока ожидали помощь от США: договоры о безопасности помогли Украине выстоять, — Зеленский

По словам президента Украины, в течение последних полгода поставки систем ПВО и деталей к ним происходили благодаря финансированию, предусмотренному в заключенных соглашениях.

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Благодаря заключенным со странами-партнерами соглашениям о гарантиях безопасности Украина получила существенную помощь в течение последних шести месяцев. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил сегодня во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", — сказал Зеленский.

По его словам, именно финансирование, указанное в заключенных соглашениях, дало возможность в течение последних полгода осуществлять поставки систем ПВО и деталей к ним.

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"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны, и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, которое было указано в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", — подчеркнул президент.

Гарантии безопасности: с какими государствами Украина уже подписала соглашения

Лидеры стран Большой семерки в июле 2023 года сообщили о согласовании декларации о гарантиях безопасности для Украины. По состоянию на сейчас состоялось подписание соглашений по безопасности Киева с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Испанией, Канадой и Италией, а также с Нидерландами, Латвией.

3 апреля десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке было подписано Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом.

26 февраля 2024 года начались переговоры между Украиной и Норвегией о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

26 марта спикер эстонского парламента Рийгикогу Лаури Хуассар сообщил о завершающем этапе работы над соглашением по безопасности между Эстонией и Украиной.

3 апреля президент состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с новым премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Среди прочего речь шла о подготовке к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

19 января Фокус писал о договоренности в Европейском союзе относительно пакета гарантий безопасности для Украины.

25 января стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Германии для Украины.