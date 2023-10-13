Повод переосмыслить гарантии: Украине стоит сделать выводы из нападения на Израиль, — эксперт

По словам Михаила Гончара, Украина, взирая на новые обстоятельства, не может соглашаться на особый сценарий гарантий безопасности, а должна стремиться к вступлению в НАТО.

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Нападение на Израиль и реакция на него демонстрирует, что особые гарантии безопасности отдельной стране могут не сработать, чтобы предотвратить нападения. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Он говорит, Израиль имеет от США и еще нескольких стран гарантии безопасности. По его образцу формировался и формат для Украины. Нападение боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года стало поводом переосмыслить подход.

"Да, США направили авианосную ударную группу ближе к берегам Израиля. Но что они сделают против террористических группировок, которые действуют малыми группами? Ничего, — говорит он. — Израиль должен действовать собственными силами. Им должен помочь опыт. Как и Украине. Украинские силы обороны получили его в течение почти десятилетнего периода войны. Он является бесценным с точки зрения построения модели обороны и обеспечения национальной безопасности для страны, которая находится на восточном фланге НАТО и по сути кровью и жертвами показывает, как оптимизировать систему коллективной обороны, которая называется НАТО. В данном случае Украина может выступить как контрибьютор безопасности".

Правда, эксперт констатирует: в НАТО этого до конца не осознали.

"Украинская модель формируется, и ее базовый элемент — это тесное сотрудничество с западными партнерами по НАТО, — добавляет он, — На фоне этого происходит совершенствование национальной обороны и оборонно-промышленного комплекса, чтобы достичь способности, когда основные потребности сил обороны Украины закрываются за счет собственных ресурсов и собственного оборонно-промышленного комплекса. Как и израильскую, так и украинскую модель сложно сделать быстро. Мы имеем ситуацию не просто ограниченности ресурсов, а ситуацию, когда нашу ресурсную промышленную базу враг уничтожает. Это то, чего нет, когда мы берем во внимание нынешнюю вспышку арабо-израильского конфликта. Действия ХАМАС носили и носят террористический характер, запугивание. В Украине наносятся удары, направленные на поражение промышленной и транспортной инфраструктуры. Здесь совсем другая стратегия и стратегия противодействия тоже".

Другими словами события в Израиле показывают, что на самом деле в случае реального боевого столкновения России и НАТО, все может оказаться далеко не так, как себе представляют где-то там в Брюсселе или Вашингтоне. Можно предположить, что Россия и не боится НАТО, готова совершить акт агрессии против Альянса. Конечно, вряд ли РФ будет лобовым образом атаковать Германию или Финляндию. Но она может действовать определенным гибридным способом, проводя подрывную деятельность, в частности, в странах Восточной Европы. Конечно, НАТО это не может классифицировать как агрессию, когда должна быть применена 5-я статья договора Североатлантического Союза.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа.

В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.

Больше читайте в материале Фокуса: "Гарантии безопасности для Украины: почему израильский формат для нас не сработает".