У рекордні терміни: Іспанія завершила ремонт десяти танків Leopard 2A4 для ЗСУ

Це перша партія з 19 танків, які готуються до відряджання в Україну. Решта дев'ять машин будуть готові до вересня поточного року.

Related video

Іспанська компанія Santa Bárbara Sistemas завершила ремонт десяти танків Leopard 2A4, які Іспанія поставить Україні в рамках допомоги, спрямованої на протидію російському вторгненню. Ще дев'ять танків для завершення другої партії з 19 танків Leopard 2A4, обіцяних Україні, будуть готові до вересня. Про це 8 липня повідомили в Army Recognition.

Компанія підготувала танки на своїх підприємствах в Алькала-де-Гуадайра, Севілья. Минулого року Santa Bárbara Sistemas відремонтувала першу партію з десяти одиниць, які були відправлені в Україну у два етапи — у квітні та вересні.

Нова група з десяти танків є частиною 19 танків, обіцяних іспанським урядом у березні цього року. Роботи з ремонту були виконані в рекордні три місяці, і наприкінці червня танки Leopard вже були готові до передачі.

Очікується, що передача Україні відбудеться найближчим часом. Як і перша партія, ці танки пройшли низку польових випробувань для перевірки справності їхнього обладнання та систем.

Танки Leopard 2A4 для українських сухопутних сил надійшли з армійських казарм у Сарагосі, де вони зберігалися в неробочому стані з 2012 року. На відміну від першої партії, ці машини перебували в гіршому стані, що вимагало більш ретельного технічного обслуговування. Решта дев'ять танків із другої партії вже перебувають на заводі в Алькала-де-Гуадайра і будуть готові до вересня.

Коротко про Leopard 2A4

Німецький Leopard 2A4 — основний бойовий танк, відомий своєю вогневою міццю, поліпшеним захистом і загальною продуктивністю. Він озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55, коаксіальним 7,62-мм кулеметом і зенітним 7,62-мм кулеметом, встановленим на люку заряджаючого. У плані захисту танк має стандартну багатошарову броню, посилену в передній частині башти. Внутрішня частина башти оснащена протиосколковими вкладками, що підвищує безпеку екіпажу з чотирьох осіб.

При вазі 62 тонни машина розвиває максимальну швидкість 72 км/год і має запас ходу 500 км. Leopard 2A4 оснащений передовими технологіями, включно з інфрачервоним приладом нічного бачення і системою захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї (NBC), що підвищує його бойові можливості.

Танк використовується багатьма країнами, включно з Австрією, Канадою, Чехією, Чилі, Данією, Фінляндією, Німеччиною, Грецією, Індонезією, Норвегією, Польщею, Португалією, Сінгапуром, Швейцарією, Швецією, Словаччиною, Іспанією, Туреччиною та Україною.

Важливо

Бронетанковий потенціал. Топ 5 найкращих основних бойових танків НАТО

Нагадаємо, наприкінці травня іспанський уряд схвалив новий пакет озброєння для України. До нього увійшли 19 танків Leopard 2A4, зенітні ракети для MIM-104 Patriot, засоби придушення БПЛА і боєприпаси власного виробництва.