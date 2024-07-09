Patriot, Bergepanzer 2 та Wisent 1: що отримали ЗСУ в новому пакеті допомоги від Німеччини

Загальна допомога німецького уряду вже перевалила за 6,6 млрд доларів, ще більше передбачено на 2024 рік.

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Німецький уряд оголосив новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті федерального уряду.

8 липня в Німеччині оновили список техніки, яку отримали Сили оборони. До нього увійшов третій зенітно-ракетний комплекс Patriot із боєприпасами, про постачання якого заявили днями раніше.

Також ЗСУ отримали:

боєприпаси для танків Leopard 1;

2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;

9 000 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

55 000 155-мм артилерійських снарядів;

58 000 боєприпасів калібру 40 мм;

93 000 димових гранат:

30 розвідувальних БПЛА Vector;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів (РЕБ);

10 безпілотних надводних човнів;

1 броньована евакуаційна машина (БРЕМ) Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 броньовані машини розмінування Wisent 1;

10 бронемобілів;

2 пікапи.

БПЛА Vector Фото: Quantum Systems

Наразі Україна отримала від німецької держави військової допомоги на приблизно 6,6 млрд доларів за період між 2022 та 2023 роках. У 2024 році на допомогу передбачено ще 7,1 млрд доларів.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ писали, що Україна стала ключовим партнером в експорті в Німеччині.

Раніше стало відомо, що Іспанія завершила ремонт 10 танків Leopard 2A4 для ЗСУ.