"Усилит защиту населения": Украина получила от Германии третий ЗРК Patriot, — посол

По словам немецкого дипломата, такая помощь со стороны Берлина должна будет усилить защиту инфраструктуры от российских самолетов, беспилотников и ракет.

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Украина продолжает получать помощь от западных партнеров и в этот раз Киев получил еще один зенитный ракетный комплекс Patriot от Германии. Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) написал посол Германии в Украине Мартин Егер.

Эта помощь союзников должна значительно усилить украинскую противовоздушную оборону, которая используется во время регулярных обстрелов со стороны России.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", — написал Мартин Егер.

Отдельно он добавил в своей публикации, что украинский экипаж системы за последние несколько месяцев успешно прошел соответствующую подготовку в Германии. Теперь бойцы смогут применить свои знания на практике.

К слову, еще 13 июня сообщалось, что Берлин передал Киеву уже четверть своих ЗРК Patriot. Теперь в Германии надеются, что другие страны также начнут присоединяться к усилению ПВО Украины.

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще", — заявлял министр обороны страны Борис Писториус.

Напомним, 30 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский указал на альтернативу вступления в НАТО. Если Альянс не готов предоставить Киеву приглашение на саммите в Вашингтоне, тогда пусть даст ВСУ зенитно-ракетные комплексы "Patriot" и самолеты-истребители F-16.