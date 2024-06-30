"Patriot" и достаточное количество F-16: Зеленский указал на альтернативу вступления в НАТО (видео)

Президент Украины посоветовал Джо Байдену и его администрации "быть смелее" и заявил, что сейчас политика американской верхушки не является политикой лидеров мира.

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Поскольку Соединенные штаты Америки не готовы предоставить Украине приглашение стать членом НАТО на Вашингтонском саммите в июле 2024 года, пусть дадут ВСУ зенитно-ракетные комплексы "Patriot" и самолеты-истребители F-16. Об этом в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если Америка боится раздражать Путина, а именно поэтому нас туда не приглашают, то мы просим наших стратегических партнеров США дать нам максимально все то, что нас может защитить. Мы просим "Patriot", мы просим достаточное количество F-16, мы просим возможность использовать оружие, чтобы защитить себя", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что понимание о том, что Белый дом не готов предоставить Украине приглашение в НАТО, базируется на том, что об этом говорят лидеры обеих американских партий.

"Об этом они говорят открыто. Об этом говорит президент Байден. А Трамп говорит о том, что если бы не НАТО, то и война могла бы не начаться. То есть мы слышим мнения обеих партий. Все не видят сегодня Украину в НАТО. Я считаю, что это политика "шаг вперед, два шага назад". Я не считаю, что это политика лидеров мира", — отметил Зеленский.

Президент Украины также посоветовал Джо Байдену, его администрации и Конгрессу США быть "более смелыми", ведь Америка в 10 раз мощнее России.

"Если НАТО еще не готово защитить и взять нас в свой союз, мы просим дать нам все, чтобы мы могли защитить себя сами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Харьковском и Покровском направлениях потери россиян в личном составе значительно превышают украинские — погибает 1 украинец на шесть оккупантов.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "понятный и детальный" план окончания войны будет готов в 2024 году.