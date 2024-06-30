"Patriot" та достатня кількість F-16: Зеленський вказав на альтернативу вступу до НАТО (відео)

Президент України порадив Джо Байдену та його адміністрації "бути сміливішими" та заявив, що наразі політика американської верхівки не є політикою лідерів світу.

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Оскільки Сполучені штати Америки не готові надати Україні запрошення стати членом НАТО на Вашингтонському саміті у липні 2024 року, нехай дадуть ЗСУ зенітно-ракетні комплекси "Patriot" та літаки-винищувачі F-16. Про це в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів США дати нам максимально все те, що нас може захистити. Ми просимо "Patriot", ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливість використовувати зброю, щоб захистити себе", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що розуміння про те, що Білий дім не готовий надати Україні запрошення в НАТО, базується на тому, що про це говорять лідери обох американських партій.

"Про це вони говорять відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить про те, що якби не НАТО, то і війна могла б не початись. Тобто ми чуємо думки обох партій. Всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. Я вважаю, що це політика "крок вперед, два кроки назад". Я не вважаю, що це політика лідерів світу", — зазначив Зеленський.

Президент України також порадив Джо Байдену, його адміністрації та Конгресу США бути "більш сміливими", адже Америка у 10 разів потужніша за Росію.

"Якщо НАТО ще не готове захистити і взяти нас у свій союз, ми просимо дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Харківському та Покровському напрямках втрати росіян в особовому складі значно перевищують українські — гине 1 українець на шість окупантів.

28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що "зрозумілий і детальний" план закінчення війни буде готовий у 2024 році.