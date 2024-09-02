Правительство Румынии согласилось передать Украине ЗРК Patriot, — Reuters

По словам журналистов, на территорию Румынии, которая имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников.

Related video

Коалиционное правительство Румынии 2 сентября одобрило законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что это часть поставки 5 ЗРК Patriot и других стратегических единиц ПВО, обещанных странами НАТО Украине для борьбы с российским вторжением.

Важно

Без защиты от баллистики: страны НАТО не предоставили Украине обещанные средства ПВО, — Bloomberg

В материале говорится, что еще в июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным", — заявил представитель правительства Михай Константин.

В законопроекте также говорится, что Бухарест направит в США письма с предложением и согласием на замену отправленной батареи. Румыния подписала сделку на 4 миллиарда долларов на покупку ЗРК Patriot еще в 2017 году. Это крупнейший контракт на закупку. Первая партия была доставлена ​​в 2020 году. Румыния получила четыре системы.

Отмечается, что Румыния, являющаяся членом НАТО с 2004 года, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км. На ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников, когда ВС РФ атаковали украинские порты рядом с границей по реке Дунай.

Также 30 августа стало известно, что армия США заказала Javelin на $1,3 млрд. Ракеты Javelin входят в подавляющее большинство пакетов военной помощи от США. В частности, последний пакет помощи, о котором объявили 23 августа, включал более 10 000 систем Javelin.

Напомним, у премьер-министра Дениса Шмыгаля рассказали, когда и как Украина вступит в НАТО. По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев готов выслушать всех союзников, которые являются частью Альянса, однако вариант членства "частями" не рассматривается.