Понад 2000 сил і 2 с до сотні: італійці показали найпотужніший у світі суперкар (фото)

Estrema Fulminea розганяється до 320 км/год менше ніж за 10 секунд. Суперкар отримав інноваційну твердотільну батарею з функцією надшвидкої зарядки.

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Молода італійська компанія Automobili Estrema презентувала електричний суперкар Fulminea. Надпотужне купе надійде у виробництво в другій половині 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

[ + – ] Позаду встановлено висувне антикрило

Estrema Fulminea — двомісне купе з клиноподібним профілем і величезним висувним антикрилом. Розробники стверджують, що черпали натхнення в живій природі: наприклад, ліхтарі формою нагадують крила сокола сапсана. Використання карбону дозволило утримати вагу електрокара на позначці 1500 кг.

[ + – ] Ліхтарі нагадують крила сокола сапсана

Електромобіль Estrema Fulminea стане найпотужнішим у світі серійним авто: його чотири двигуни розвивають сумарно 2040 к.с. (1,5 МВт). Розгін до 100 км/год займає 2 с, а до 320 км/год — менше 10 с. Максимальна швидкість обмежена на 350 км/год.

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Італійський суперкар отримав суперконденсатори й інноваційну твердотільну батарею на 100 кВт∙год. Вона забезпечує запас ходу 520 км, а зарядити її на 80% можна лише за 15 хвилин. Крім того, така батарея більш довговічна та менш схильна до займання, ніж літій-іонна.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нідерландах розробили незвичайний електромобіль, який не потребує заряджання.