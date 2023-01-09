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Понад 2000 сил і 2 с до сотні: італійці показали найпотужніший у світі суперкар (фото)

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Estrema Fulminea розганяється до 100 км/год за 2 с і розвиває 350 км/год

Estrema Fulminea розганяється до 320 км/год менше ніж за 10 секунд. Суперкар отримав інноваційну твердотільну батарею з функцією надшвидкої зарядки.

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Молода італійська компанія Automobili Estrema презентувала електричний суперкар Fulminea. Надпотужне купе надійде у виробництво в другій половині 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

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Позаду встановлено висувне антикрило

Estrema Fulminea — двомісне купе з клиноподібним профілем і величезним висувним антикрилом. Розробники стверджують, що черпали натхнення в живій природі: наприклад, ліхтарі формою нагадують крила сокола сапсана. Використання карбону дозволило утримати вагу електрокара на позначці 1500 кг.

Estrema Fulminea, електричний суперкар, новий Estrema Fulminea, електромобіль Estrema Fulminea Fullscreen
Ліхтарі нагадують крила сокола сапсана

Електромобіль Estrema Fulminea стане найпотужнішим у світі серійним авто: його чотири двигуни розвивають сумарно 2040 к.с. (1,5 МВт). Розгін до 100 км/год займає 2 с, а до 320 км/год — менше 10 с. Максимальна швидкість обмежена на 350 км/год.

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Італійський суперкар отримав суперконденсатори й інноваційну твердотільну батарею на 100 кВт∙год. Вона забезпечує запас ходу 520 км, а зарядити її на 80% можна лише за 15 хвилин. Крім того, така батарея більш довговічна та менш схильна до займання, ніж літій-іонна.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нідерландах розробили незвичайний електромобіль, який не потребує заряджання.