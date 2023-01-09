Новий суперкар Mercedes-AMG розсекречено до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-AMG GT збереже знайомий дизайн і буде доступний лише в кузові купе. Вперше в лінійці з'явиться надпотужна гібридна версія.

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В інтернет потрапило перше фото Mercedes-AMG GT другого покоління. Спортивне купе мають представити цьогоріч. Знімок опублікували на сторінці Cochespias в Instagram.

Новий Mercedes-AMG GT зберігає фірмову "пащу" решітки радіатора і знайомий силует із довгим капотом і зрушеним назад салоном. Спорткар став елегантнішим на вигляд: у нього плавні форми та краплеподібні фари.

Відтепер Mercedes-AMG GT буде доступний у кузові купе — від кабріолету відмовилися, щоб він не конкурував із Mercedes-AMG SL. Водночас в останнього запозичили дверні ручки та дзеркала заднього виду. Очевидно, він стане і донором деталей салону.

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Як і раніше, Mercedes-AMG GT оснащуватимуть 4,0-літровим V8 твін-турбо. Доопрацювати його допомагають фахівці підрозділу High Performance Powertrain, що створює двигуни для болідів "Формули-1" Mercedes.

У стандартній версії потужність двигуна піднімуть приблизно до 580-600 к. с. і доповнять його 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Топовим стане 840-сильний плаг-ін гібрид: його V8 працюватиме в парі з електромотором.

Раніше Фокус розповідав про 900-сильний тюнінгований Mercedes, який називають "вбивцею суперкарів".