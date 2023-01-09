Новый суперкар Mercedes-AMG рассекречен до премьеры (фото)

Новый Mercedes-AMG GT сохранит знакомый дизайн и будет доступен только в кузове купе. Впервые в линейке появится сверхмощная гибридная версия.

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В интернет попало первое фото Mercedes-AMG GT второго поколения. Спортивное купе должны представить в нынешнем году. Снимок опубликовали на странице Cochespias в Instagram.

Новый Mercedes-AMG GT сохраняет фирменную "пасть" решетки радиатора и знакомый силуэт с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Спорткар стал элегантнее на вид: у него плавные формы и каплевидные фары.

Отныне Mercedes-AMG GT будет доступен в кузове купе – от кабриолета отказались, чтобы он не конкурировал с Mercedes-AMG SL. В то же время у последнего позаимствовали дверные ручки и зеркала заднего вида. Очевидно он станет и донором деталей салона.

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Как и прежде, Mercedes-AMG GT будут оснащать 4,0-литровым V8 твин-турбо. Доработать его помогают специалисты подразделения High Performance Powertrain, создающего двигатели для болидов "Формулы-1" Mercedes.

В стандартной версии мощность мотора поднимут примерно до 580-600 л. с. и дополнят его 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Топовым же станет 840-сильный плаг-ин гибрид: его V8 будет работать в паре с электромотором.

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