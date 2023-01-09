Свыше 2000 сил и 2 с до сотни: итальянцы показали самый мощный в мире суперкар (фото)

Estrema Fulminea разгоняется до 320 км/ч менее, чем за 10 секунд. Суперкар получил инновационную твердотельную батарею с функцией сверхбыстрой зарядки.

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Молодая итальянская компания Automobili Estrema презентовала электрический суперкар Fulminea. Сверхмощное купе поступит в производство во второй половине 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт компании.

[ + – ] Сзади установлено выдвижное антикрыло

Estrema Fulminea — обтекаемое двухместное купе с клиновидным профилем и огромным выдвижным антикрылом. Разработчики утверждают, что черпали вдохновение в живой природе: к примеру, фонари по форме напоминают крылья сокола сапсана. Использование карбона позволило удержать вес электрокара на отметке 1500 кг.

[ + – ] Фонари напоминают крылья сокола сапсана

Электромобиль Estrema Fulminea станет самым мощным в мире серийным авто: его четыре мотора развивают суммарно 2040 л. с. (1,5 МВт). Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а до 320 км/ч — менее 10 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

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Итальянский суперкар получил суперконденсаторы и инновационную твердотельную батарею на 100 кВт∙ч. Она обеспечивает запас хода в 520 км, а зарядить ее на 80% можно всего за 15 минут. Кроме того, такая батарея более долговечная и менее подвержена возгоранию, чем литий-ионная.

Ранее Фокус сообщал, что в Нидерландах разработали необычный электромобиль, который не требует зарядки.