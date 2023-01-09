Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Свыше 2000 сил и 2 с до сотни: итальянцы показали самый мощный в мире суперкар (фото)

Estrema Fulminea, электрический суперкар, новый Estrema Fulminea, электромобиль Estrema Fulminea
Estrema Fulminea разгоняется до 100 км/ч за 2 с и развивает 350 км/ч

Estrema Fulminea разгоняется до 320 км/ч менее, чем за 10 секунд. Суперкар получил инновационную твердотельную батарею с функцией сверхбыстрой зарядки.

Related video

Молодая итальянская компания Automobili Estrema презентовала электрический суперкар Fulminea. Сверхмощное купе поступит в производство во второй половине 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Estrema Fulminea, электрический суперкар, новый Estrema Fulminea, электромобиль Estrema Fulminea Fullscreen
Сзади установлено выдвижное антикрыло

Estrema Fulminea — обтекаемое двухместное купе с клиновидным профилем и огромным выдвижным антикрылом. Разработчики утверждают, что черпали вдохновение в живой природе: к примеру, фонари по форме напоминают крылья сокола сапсана. Использование карбона позволило удержать вес электрокара на отметке 1500 кг.

Estrema Fulminea, электрический суперкар, новый Estrema Fulminea, электромобиль Estrema Fulminea Fullscreen
Фонари напоминают крылья сокола сапсана

Электромобиль Estrema Fulminea станет самым мощным в мире серийным авто: его четыре мотора развивают суммарно 2040 л. с. (1,5 МВт). Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а до 320 км/ч — менее 10 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

Важно
Новый суперкар Mercedes-AMG рассекречен до премьеры (фото)
Новый суперкар Mercedes-AMG рассекречен до премьеры (фото)

Итальянский суперкар получил суперконденсаторы и инновационную твердотельную батарею на 100 кВт∙ч. Она обеспечивает запас хода в 520 км, а зарядить ее на 80% можно всего за 15 минут. Кроме того, такая батарея более долговечная и менее подвержена возгоранию, чем литий-ионная.

Ранее Фокус сообщал, что в Нидерландах разработали необычный электромобиль, который не требует зарядки.